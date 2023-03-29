Гаражи легализовать вологжанам будет проще

В Вологодской области хотят упростить жизнь тем, кто хочет воспользоваться гаражной амнистией. В недрах власти готовится проект областного закона, который устанавливает дополнительный перечень документов, которые могут быть предъявлены гражданами для оформления в упрощенном порядке своих гаражей.

Напомним, закон о «гаражной амнистии» уже вступил в силу с 1 сентября 2021 года. Он позволяет гражданам до 1 сентября 2026 года бесплатно получить в собственность государственные и муниципальные земельные участки, на которых находятся их гаражи, возведенные до 30 декабря 2004 года.

Как сообщает пресс-служба Правительства области, предусматривается одновременный кадастровый учет и регистрация права собственности на гараж и земельный участок, на котором он расположен. Речь идет как об объектах капитального строительства, так и о гаражах некапитального типа, которые находятся в гаражно-строительных кооперативах и гаражных товариществах. Сооружения должны быть одноэтажными, без жилых помещений. Земля, на которой расположен гараж, должна быть государственной или муниципальной.

С начала амнистии с заявлениями об оформлении гаражей обратилось более 1700 человек, приняты положительные решения – 1265.

"С принятием закона у вологжан появится дополнительная возможность продолжить оформление в собственность своих гаражей в случаях отсутствия документов, напрямую предусмотренных федеральным законодательством, и не только узаконить свою недвижимость, но и в дальнейшем распорядиться ею: продать, подарить, оставить в наследство и не бояться сноса. А если земля понадобится государству для строительства дороги или жилья, собственники получат компенсацию"», – пояснил заместитель губернатора области Сергей Сорокин.

Так, вместо документа, подтверждающего проведение государственного технического учета или технической инвентаризации гаража до 1 января 2013 года, гражданин сможет предъявить документ, выданный гаражно-строительным кооперативом.