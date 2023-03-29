На опасном перекрестке в Череповце устанавливают светофор

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В Череповце на опасном перекрестке установят светофор. Работы на перекрестке бульвара Доменщиков и проспекта Строителей уже начались. Как сообщает мэр города Вадим Германов, это делается по предписанию ГИБДД. "Скоро переходить дорогу здесь станет безопаснее", - уверен градоначальник. На этом участке пешеходы попадают под авто с завидной регулярностью. Только за последние пять лет автомобили сбили здесь на 11 человек, в том числе прошлом году — троих.

Особые опасения еще и связаны с тем, что через перекресток на занятия и обратно идут учащиеся школ № 3, 12 и 21.

"После запуска светофора в эксплуатацию, все направления движения станут регулируемыми. Наши специалисты уверены, вечерние пробки на Строителей даже станут меньше. Все работы планируется завершить в течение месяца", - сообщает мэр.