В Вологодской области от кори привьют и тех, кто не прививался и не болел

В Вологодской области от кори привьют 2500 антиваксеров. Она начнется с апреля.

В это число вошли и те, у кого раньше был медотвод от вакцинации. Это так называемая подчищающая иммунизация от кори — вакцинация непривитых и не болевших, а также привитых однократно детей и взрослых. Она продлится до конца 2023 года.

Работа с непривитыми, которые отказываются от иммунизации, уже начата. "Списки составлены, подчищающей иммунизации подлежит 2 500 человек. В 2019 году проводили подчищающую иммунизацию от кори, тогда была более спокойная эпидемическая ситуация. Сейчас идет подъем заболеваемости. Корь — цикличная инфекция, подъем был ожидаем. По национальному календарю прививок первые партии вакцины от кори уже поступали», — рассказала заместитель главврача областного Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Елена Кочнева. В 2023 году в Вологодской области по нацкалендарю привьют 11 223 человека, в том числе 9 600 детей. Ревакцинируют 16 тысяч человек

Напомним, в Череповце корью заболел один ребенок.

Врачи напоминают, что по национальному календарю прививок вакцинация от кори проводится у детей в один год, ревакцинация — в шесть лет.

Корь — острое инфекционное вирусное заболевание, передается воздушно-капельным путем. Характеризуется высокой температурой (до 40,5 градуса), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и сыпью.