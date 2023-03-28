В Великом Устюге обрушился фасад памятника архитектуры, в котором находится детский сад

Часть фасада рухнула на землю. ФОто: СУ СК по Вологодской области.

В Великом Устюге обрушилась часть фасада детского сада. Речь идет о здании на улице Красной, 113. Проводится доследственная проверка.

Информация появилась в социальных сетях, в частности, что это здание - памятник истории и культуры. И оно содержится в ненадлежащем состоянии.

По версии следствия, инцидент случился днем 27 марта 2023, строение является объектом культурного наследия регионального значения. Следователи СКР выехали на осмотр места происшествия.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, в том числе размер причиненного ущерба, а также лица, ответственные за надлежащие охрану и содержание памятника. Их действиям (бездействию) будет дана принципиальная уголовно-правовая оценка.