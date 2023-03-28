План по призыву в армию на Вологодчине увеличен на 10 процентов

С 1 апреля на Вологодчине стартует весенняя призывная кампания. Как рассказал замгубернатора Эдуард Зайнак, прошел традиционный учебно-методический сбор, который проводится перед каждым началом призыва в Военном комиссариате области. В работе задействованы председатели призывных комиссий, военные комиссары районов, врачи и фельдшеры.

Цель сбора– проанализировать состояние дел в связи с призывом, готовность муниципалитетов и области в целом к предстоящей кампании, обменяться мнениями и опытом.

По его словам,«Задача по призыву на весну 2023 года будет более сложная, чем в прошлые годы. Количество граждан, подлежащих призыву, будет увеличено на 10%",

Сейчас в области готовят специалистов по военно-учетным специальностям в колледжах и техникумах, в частности, водителей.

"Армии нужны подготовленные специалисты. Поэтому мы сориентировали руководителей ссузов провести выпускные экзамены чуть раньше, чтобы ребята могли получить дипломы и уже с определенными знаниями и специальностью идти служить» - сообщил замгубернатора.

Как сообщает пресс-служба правительства. в регионе 1500 молодых людей уклоняются от призыва на военную службу: не соблюдают требования воинского учета, уклоняются от явки в военкомат, не сообщают вовремя свои изменившиеся учетные данные, не являются по повесткам.