Вологжанка на почте украла 4500 рублей

В Вашкинском районе бывший начальник отделения почтовой связи признана виновной в присвоении денежных средств. 35-летняя женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 160 УК РФ (хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Следствием и судом установлено, что начальник одного из обособленных структурных подразделений Вытегорского почтамта, выполняя свои служебные обязанности в период с марта 2021 г. по март 2022 г., похитила денежные средства почтамта в сумме 4 500 рублей, сообщила пресс-служба судов области.

С целью сокрытия хищения она оформила выплату пособия гражданке, которая впоследствии и заявила о произошедшем правоохранителям. В последующем заявитель получила причитающиеся ей денежные средства.

Приговором суда, вступившим в законную силу, виновной назначено наказание в виде 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, в течение которого обязана не менять место жительства без уведомления специализированного органа.