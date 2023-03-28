В Череповце начинается новая волна борьбы с расклейщиками рекламы

Власти Череповца продолжают неравную борьбу с расклейкой рекламных объявлений на остановках. Всего в Череповце находятся около 200 остановочных павильонов. И, чтобы очистить их от наклеек, приходится прилагать усилия. По словам мэра города Вадима Германова, в разы увеличилось количество бригад «Спецавтотранса», остановки очищают сотрудники управ и контролеры транспортных предприятий. Только за последнюю неделю они убрали 600 незаконных объявлений.

«Кажется, расклейщики уверены, что однажды нам надоест, мы махнем рукой на пестрящие листовками остановки и будем это просто терпеть. Так вот, нам не надоест. Автодозвон, заявления в полицию о фактах вандализма и тотальная зачистка всех поверхностей на улицах будут продолжаться и усиливаться", - заверил на своей странице в соцсетях Вадим Германов.

"С момента очистки остановки проходит не более 10 минут, как «ковер» предложений услуг строителей возвращается вновь», - посетовал он и предложил горожанам не пользоваться услугами таких фирм-рекламодателей.