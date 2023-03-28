В Вологодской области школы получили еще 17 новых школьных автобусов

В сельские вологодские школы отправились 17 новых автобусов. Всего школьными автобусами на Вологодчине перевозятся около восьми тысяч учащихся из 188 школ области. За 2012-2022 годы за счет средств федерального бюджета региону было поставлено 200 автобусов.

Новые школьные автобусы сегодня получили: Бабаевский, Вологодский, Харовский, Бабушкинский, Белозерский, Великоустюгский, Верховажский, Вожегодский, Тотемский, Усть-Кубинский, Чагодощенский округа, а также Череповецкий район.

Это автомобили отечественного производства, оснащены тахографами, системой ГЛОНАСС и проблесковыми маячками, сообщает пресс-служба правительства.