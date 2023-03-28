В Вологде подписали контракт на строительство Некрасовского моста

Муниципальный контракт на строительство Некрасовского моста в Вологде - подписан. Руководитель вологодской «Службы городского хозяйства» Артем Малышкин и гендиректор ООО «Дорожная Строительная Компания» Сергей Голубев подписали документ на выполнение работ стоимостью 5,9 млрд рублей. Новый мост соединит Заречье с другими районами Вологды. Строительство рассчитано на четыре года. Проект уже получил положительное заключение госэкспертизы.

Как ранее сообщалось, это четырехполосное сооружение, протяженность пролета над рекой составит 242 м, весь объект, с учетом съездов, составит длину 3,1 км.

Мост планируется строить в три этапа.