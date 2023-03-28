Администрация Вологды назначила управляющую компанию пяти многоквартирным домам

Администрация Вологды назначила управляющую организацию для пяти многоквартирных домов. Они никак не управлялись - жители не смогли определиться с формой управления ими.

Это многоквартирные дома № 41 на улице Александра Клубова, № 42 на улице Мальцева, № 66 на Октябрьской улице, № 15 на Пошехонском шоссе и № 2 на улице Текстильщиков.

Отныне за них отвечает управляющая компания «Волжилком».

«ООО «Волжилком» осуществляет деятельность по управлению многоквартирными домами в период до выбора собственниками помещений способа управления домом или до заключения договора управления домом с управляющей организацией, определённой собственниками помещений, или по результатам открытого конкурса, но не более одного года», — написано в распоряжении городской администрации.