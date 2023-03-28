В Вологодской области на делянке погиб рубщик леса

Лесоруба убило спиленным деревом. Трагедия произошла в Великоустюгском районе. Он умер в скорой помощи, которая везла его в райбольницу. Возбуждено уголовное дело.

О ЧП стало известно от СУ СК РФ по Вологодской области.

Великоустюгским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области по факту смерти местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Как сообщает СУ СК, 25 марта в Великоустюгском районе в автомобиле скорой медицинской помощи скончался 53-летний мужчина, доставленный из лесного массива возле д. Пупышево.

Со слов очевидцев погибший пострадал от падения дерева во время лесозаготовительных работ на делянке, отведенной для нужд местного населения.

По предварительным данным, смерть рубщика леса наступила от травмы груди. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства, лица, организовавшие заготовку и ответственные за безопасность при производстве работ.