Вологжанам рассказали куда жаловаться на подтопления

Фото: пресс-служба Администрации Вологды.

В Вологде работает на уборке города около 30 бригад коммунальщиков. Ведется работа по отводу воды - чистят прилотковую зону, устраняют подтопления на дорогах, связанные с активным таянием снега. По сообщению администрации города, работает около двенадцати бригад ООО «Магистраль», восемь бригад МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал», подключены специалисты муниципальных управляющих организаций. Убирается грязь, лед и мусор с улиц города - работы проводим ежедневно от центра города и магистральных улиц к периферии. Убирали грязь на Ленинградском мост, приводится в порядок Пошехонский.

Устранение подтоплений тротуаров, проезжих частей и стоянок, относящихся к собственности многоквартирных домов, - на плечах управляющих компаний.

Сообщать о подтоплении на дворовой территории необходимо в свою управляющую компанию, на городской территории — в ЕДДС по телефону 72-35-53, в городской call-центр: 8 (800-30) 2-16-17, а также в сервис «Вологда в порядке» в социальной сети «ВКонтакте».