Житель Белозерска снял с череповчанина золота на 180 тысяч рублей

Житель Белозерска ограбил знакомого. Грабеж произошел после совместного отдыха с алкоголем в одном из кафе Череповца. 50-летний череповчанин возвращался из питейного заведения вместе со знакомым, во время поездки мужчине стало нехорошо и он вышел из машины на улицу. Вместе с ним автомобиль покинул его приятель, который забрал у череповчанина золотую цепочку и перстень, а затем убежал. Цена золотых украшения составила 180 тысяч рублей.

Подозреваемого нашли в Белозерске. Выяснилось, что 43-летний мужчина приехал в Череповец к брату, с которым он пошел в кафе. Там и встретили 50-летнего череповчанина, блиставшего драгоценностями.

"В связи с трудным материальным положением и находясь в состоянии алкогольного опьянения, он решил похитить украшения у своего приятеля в целях их последующей реализации, а вырученные деньги планировал потратить на собственные нужды", - сообщили в региональном УМВД.

Полицейские вернули драгоценности владельцу. Возбуждено уголовное дело. Жителю Белозерска грозит до 4 лет колонии. Пока он находится дом под подпиской о невыезде.