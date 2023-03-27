В Череповецком районе утонул снегоход

Снегоход провалился под лед на Рыбинском водохранилище. В Череповецком районе у деревни Вичелово лёд не выдержал веса техники и двух рыбаков.

26 марта в 11:30 в спасательную службу раздался звонок с просьбой о помощи. Как оказалось, рыбаки — жители деревни Пестово — смогли спрыгнуть с "тонущего корабля". А вот техника утонула. На берег их эвакуировали спасатели. Напомним, спасатели людей спасают бесплатно, а вот за подъем техники нужно платить.

«В этот день был еще один вызов. В районе деревни Быстрино 59-летнему рыбаку стало плохо с сердцем. Его также эвакуировали и передали врачам скорой помощи», — рассказал Городу Че руководитель спасательной службы Череповца Дмитрий Санакоев.