В Вологодском районе появится памятник Валерию Гаврилину и его музей

Большая заслуга в сохранении творческого наследия композитора принадлежит его вдове Наталии Евгеньевне Гаврилиной. Фото: сайт Вологодской областной филармонии.

В Вологодском районе появится памятник Валерию Гаврилину. Там же будет создан его музей. Именно музейщики из района вдохновились идеей увековечивания памяти композитора.

Встречу с Натальей Евгеньевной Гаврилиной провел глава района Сергей Жестянников.

А вместе с заместителем начальника Департамента культуры и туризма области Дмитрием Климановым обсудили важные для нас вопросы сохранения памяти и популяризации творчества композитора, – говорит Сергей Жестянников.

Он заверил, что в Перхурьево будет открыт Дом музыки. В районе будет создан музей Гаврилина, установлен памятник композитору.

А далее - будет создан туристический кластер: Перхурьево, Воздвиженье, Кубенское - те места, где жил и работал Валерий Александрович.

Появилась и революционная для общественного транспорта мысль: в автобусах, которые проезжают через Кубенское, включать произведения Гаврилина. По этому пункту уже ведутся переговоры с перевозчиками.