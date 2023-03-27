Череповчанин не дождался любимой и перелез через шлагбаум на охраняемый объект

Череповчанин перелез через шлагбаум, но его поймали. А затем и оштрафовали за нарушение пропускного режима охраняемого объекта.

В Череповце суд привлёк 27-летнего местного жителя к административной ответственности за нарушение пропускного режима охраняемого объекта. .

Инцидент произошёл 16 февраля 2023 года в Череповце. 27-летний местный житель пришёл с сожительницей на ее работу. Та вошла внутрь, чтобы поговорить с напарницей. Он остался ждать ее на улице. В итоге ему это надоело и он искать подругу. Его остановили и решили наказать.

«Простоял около 30 минут. После устал ее ждать и перелез через шлагбаум», — пояснил мужчина свое поведение. Как сообщает пресс-служба судов Вологодской области, потом последовал поход в суд и 3000 рублей штрафа.