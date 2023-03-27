В Вологде открылась потрясающая выставка петербурженок и вологжанина

Фото: Евдокия САХАРОВА

В Вологде в галерее «Красный мост» выставка “Две + один» объединила нашу областную столицу и Санкт-Петербург. Вологду представил Александр Пестерев, а Северную столицу художницы Ирина Васильева и Ирина Роон.

У каждого автора своя индивидуальность: яркие краски Ирины Васильевой дополняют сдержанные сюжеты Ирины Роон и минимализм Александра Пестерева.

Фото: Евдокия САХАРОВА

«Эта выставка получилась как экспромт, художники нашли друг друга: они очень тонко чувствуют творчество и являются родственными душами, поэтому их работы вместе смотрятся максимально гармонично. Они несут и духовность, и красоту, и размышления о жизни, – рассказала куратор выставки, искусствовед Галина Дементьева. – Каждая картина требует особого внимания. Александр Пестерев – один из ярких вологодских авторов, который задает направление творчества современных художников, говорит в своих работах о времени и главных событиях наших дней. Ирина Васильева и Ирина Роон добавили питерский колорит, наполненный присущей городу на Неве таинственностью, историчностью и особой притягательностью».

Выставка продлится до 16 апреля, вход в галерею «Красный мост» всегда свободный, выходной – пятница.