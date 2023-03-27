В Вологде любой желающий сможет выступить на открытом микрофоне "Между строк"

В Вологде 8 апреля 17:00 в городской библиотеке №21 по адресу улица Гагарина, 35 состоится открытый микрофон «Между строк».

Каждый творческий вологжанин старше 16 лет сможет показать публике свои литературные шедевры, прочитать любимые стихотворения, а также исполнить различные песни и музыкальные композиции.

Время выступления до 5 минут. Авторы могут исполнить 2-3 стихотворения, отрывок из прозаического текста или 1-2 песни. На мероприятие необходимо заранее записаться в сообщениях группы учреждения культуры.