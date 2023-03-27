Антимонопольщики оштрафовали вологодских газовщиков за неподключение к сетям

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Вологодское УФАС наложило пять штрафов на общую сумму 250 тысяч рублей на АО «Газпром газораспределение Вологда» В действиях компании-монополиста УФАС выявило нарушения Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения. В УФАС поступили пять обращений от жителей Вологодского района. Граждане жаловались на предприятие, которое не подключает их дома к сетям в рамках программы догазификации. При рассмотрении этих обращений был установлен состав административного правонарушения. В итоге по трем жалобам граждан УФАС оштрафовало АО «Газпром газораспределение Вологда» и выдало представление – подключить домовладения заявителей к газораспределительным сетям. Одно из этих представлений уже выполнено. По двум жалобам УФАС оштрафовало Газпром за нарушение сроков подключения. Пока шло рассмотрение административного дела, сетевая компания подключила эти домовладения.

В итоге общая сумма штрафов монополисту составила 250 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ведомства.