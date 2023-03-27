Федор Конюхов и Иван Меняйло установили мировой рекорд на череповецком воздушном шаре

Полет Конюхова и Меняйло на воздушном шаре "ФосАгро" в Хатанге завершен. Был обновлен мировой рекорд 26-летней давности: путешественники на шаре преодолели по воздуху, без посадки, 2368 километров. Полет проходил на высоте более 5000 метров.

Температура в открытой корзине, в которой находились воздухоплаватели, была около минус 30 градусов.

Полет на тепловом аэростате с открытой корзиной прошел над акваторией двух морей Северного Ледовитого океана – Баренцева и Карского. Вся дистанция проходила за Полярным кругом, в коридоре 67 – 70 градусов северной широты.

путешественники стартовал утром 24 марта в Кировске Мурманской области. На самом большом в истории отечественного воздухоплавания воздушном шаре, изготовленном при поддержке "ФосАгро", пилоты прошли над территорией нескольких регионов России и посадили аэростат на взлетно-посадочную полосу аэродрома Хатанга в Красноярском крае.