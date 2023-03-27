В Соколе топит частные дома из-за построенной школы

У воды курицам некомфортно - они же не лебеди! Фото: НьюсВО.

Из-за новой школы в Соколе топит близлежащие дома, сообщает сайт НьюсВо. Жители ближайших домов в ужасе: новая школа в Соколе принесла не только радость ребятишкам. С момента введения школы в эксплуатацию, жителей близлежащих домов стало топить.

По мнению сокольчан, подрядчик при строительстве повредил дренажную систему, ливневые и грунтовые воды и пошли под соседние дома и сарайки.

Напомним, новая школа №9 в Соколе открылась в январе 2021 года. С тех жителям соседних домов теперь приходится жить в воде - их участки, дворы, подвалы и хозяйственные постройки заполняются водой. Подрядчик просто «забыл» восстановить дренаж:

«В конце прошлого года Сокольская Администрация активно отвечала жителям города Сокола, Сокольской прокуратуре, депутату Анатолию Дианову, что все необходимые меры по устранению нарушений, допущенных при строительстве новой школы и деревянных домов, когда была повреждена и не восстановлена существующая дренажная система, приняты, работы проведены. Об этом же нам сообщала прокуратура, которая отреагировала, но, вероятно, была введена в заблуждение сокольскими чиновниками. Проблема очень серьёзная! Частные дома, хозпостройки, земельные участки сокольчан в воде! Вода не уходит в существовавшую ранее дренажную систему, нарушенную подрядчиками муниципалитета! Страдают люди, животные, повреждается имущество! Прокуратура Вологодской области, Генеральная прокуратура Российской Федерации , примите меры!!! Решите проблему системно, комплексно, обяжите виновных лиц восстановить нарушенную дренажную систему в районе улицы Дегтярева!!!", - написали сокольчане.

В декабре прошлого года они уже получили ответ от прокуратуры Сокольского района о том, что их жалобы по поводу подтоплений нашли свое подтверждение.

Беда коснулась улиц Дегтярева, Мичурина и Лесной города. Пришла весна - и сокольчане снова поплыли.