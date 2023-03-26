В Вологде проходит фотоквест

В областной столице предложили сфотографироваться на фоне граффити. Так проходит фотоквест для студентов вузов и ссузов. Мероприятие проходит с 23 марта по 23 апреля, сообщает Вологда.рф.

Участникам предлагается сделать оригинальное фото на фоне граффити, которое сделали участники фестиваля стрит-арта «Палисад» в прошлом году.

Всего нужно сделать 10 фотографий на разных площадках, которые есть во многих частях города. Участие в конкурсе командное - должно быть более 4 человек.

Снимок необходимо выложить в соцсетях с хештегом #фотоквест35, а также зарегистрироваться по ссылке.