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НовостиОбщество26 марта 2023 13:12

В Вологде проходит фотоквест

Фотографии уже начали появляться соцсетях
Иван Чухнин

В областной столице предложили сфотографироваться на фоне граффити. Так проходит фотоквест для студентов вузов и ссузов. Мероприятие проходит с 23 марта по 23 апреля, сообщает Вологда.рф.

Участникам предлагается сделать оригинальное фото на фоне граффити, которое сделали участники фестиваля стрит-арта «Палисад» в прошлом году.

Всего нужно сделать 10 фотографий на разных площадках, которые есть во многих частях города. Участие в конкурсе командное - должно быть более 4 человек.

Снимок необходимо выложить в соцсетях с хештегом #фотоквест35, а также зарегистрироваться по ссылке.