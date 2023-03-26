Вологодские зубры отправились на север

Животных пересчитали. Дмитрий Горбачев, ВКонтакте.

На Вологодчине сосчитали зубров - мониторинг велся на всех пяти подкормочных площадках, куда зимой приходят животные.

Сейчас на Вологодчине насчитали 142 зубра - прирост популяции краснокнижных животных в 2022 году составил 6 процентов к 2021 году. Это самая северная популяция. Об этом сообщает первый замгубернатора Дмитрий Горбачев ВКонтакте.

Любопытно, что зубры отправились на север: впервые животные были замечены в Вожегодском районе. Пара отделилась от большого стада и ушла в сторону севера.

Напомним, в Вологодской области действует госпрограмма, за счет которой места обитания краснокнижных животных охраняются и патрулируются. Зимой зубров вынуждены подкармливать охотоведы.