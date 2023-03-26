В Вологодском округе в бюджетном учреждении обнаружена мертвая душа

В Вологодском округе в бюджетном учреждении обнаружилась мертвая душа, зарплата которой исправно начислялась. Руководитель его - осуждена. Ее признали виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.292 и ч.3 ст. 160 УК РФ - служебный подлог и хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

Как установили следствие и суд, в 2019 году женщина возглавляла муниципальное бюджетное учреждение и фиктивно приняла на работу родственника. Его зарплата была присвоена, так что ущерб бюджету составил 108 тысяч рублей. «Поводом к возбуждению уголовного дела послужили материалы прокурорской проверки. По ходатайству следователей СКР в обеспечение гражданского иска прокурора на автомобиль обвиняемой стоимостью 1 миллион рублей и изъятые денежные средства был наложен арест», - сообщает региональное управление СКР. Суд приговорил 56-летнюю женщину к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. В течение этого времени осужденной запрещено менять место жительства без уведомления специализированного органа. Суд взыскал в пользу учреждения причиненный ею ущерб. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.