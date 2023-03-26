Река Шограш под Вологдой размыла дорогу

Фото: Сергей Жестянников, ВКонтакте.

Глава Вологодского округа сообщает о прохождении весеннего паводка. Особое внимание уделяется многострадальному коттеджному поселку, построенному в пойме реки Тошни. Возле поселка Сосновый берег уровень воды ниже критической отметки. "Здесь установлено современное оборудование для круглосуточного наблюдения и мониторинга уровня воды", - пишет глава и в экстренных случаях просит обращаться по телефону ЕДДС округа +7 (921) 831-22-31 .

Он же сообщает, что трубопереезд из СНТ Осаново через р. Шограш размыт и публикует впечатляющие кадры. Он пишет: "Сейчас дорога перекрыта. Поручил оперативно начать ремонт альтернативного выезда из СНТ через д. Бурцево".