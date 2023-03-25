В Вологодской области снижается заболеваемость туберкулезом

В Вологодской области снизилось заболевание туберкулезом. Так, в 2022 году распространенность туберкулеза снизилась до 16,3 на 100 тысяч населения. В 2021 году показатель был 18,1. Об этом сообщил начальник Департамента здравоохранения Алексей Плотников.

Одной из основных мер предупреждения распространения туберкулёза является своевременное выявление больных при профилактических осмотрах: для взрослых и подростков — флюорография, для детей — иммунодиагностика.

Чтобы не заболеть, специалисты также рекомендуют вести здоровый образ жизни, хорошо питаться, заниматься спортом и соблюдать чистоту дома.

«За первые два месяца 2023 года заболеваемость туберкулезом населения Вологодской области снизилась на 35 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показатель смертности от туберкулеза снизился на 55 %», — отметил главный внештатный фтизиатр Департамента здравоохранения области Владимир Павлов.

Противотуберкулезная служба в области - это три диспансерами в Вологде, Череповце и Великом Устюге на 340 коек, в том числе 30 коек дневного пребывания.

Также в области работают два детских санатория — «Гледенский» на 50 коек и «Родничок» на 60 коек, куда направляют детей, которые наблюдаются у врачей-фтизиатров.

Вологодский областной противотуберкулезный диспансер укрепляет материальную базу: например, в конце прошлого года обзавелся новым компьютерным томографом.

Специалисты тубдиспансера проводят медицинские консультации с федеральными клиниками. В случае необходимости пациентов направляют в профильные научно-медицинские центры.