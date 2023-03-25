В Вологодской области появился мальковый цех для лососевых

Под Вологдой 24 марта открылся мальковый цех. Это еще один шаг укреплении продовольственной безопасности Вологодчины. В Вологодской области аквакультуру начали развивать с 2014 года - сегодня в регионе 18 рыбоводных предприятий, в которых выращивают карпа, клариевого сома, форель, осетра, сиговые виды рыб.

Мальковый цех для подращивания молоди радужной форели в поселке Грибково - это первая очередь крупного инвестиционного проекта компании «Аквапродукт» по организации производства лососевой рыбы с применением установок замкнутого водоснабжения.

Сейчас в мальковник запустили форель, в дальнейшем будут выращивать и атлантического лосося. Здесь будут одновременно выращивать мальков и товарную рыбу весом до шести килограммов. "Подобные предприятия сегодня работают только в двух странах мира. А теперь и в нашем регионе", - сообщил Олег Кувшинников.

Производственная мощность цеха составляет 2,5 миллиона мальков весом 27 граммов. Их должно хватить и для собственных нужд, и для других рыбных предприятий комплекса России.