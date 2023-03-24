В Вашкинском районе неравнодушный пассажир автобуса помог раскрыть кражу старинных икон

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Вашкинском районе участковому Татьяне Епишиной удалось раскрыть кражу двух икон из частного дома в деревне Наумово. Подробности сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Полицейскому позвонил пассажир автобуса, сообщивший о странном соседе, который вез с собой две иконы. Подозреваемый направлялся в посёлок Новокемский. На вопрос где он взял иконы, мужчина ответил, что купил их у неизвестных.

Участковому удалось вычислить 43-летнего ранее судимого мужчину. В разговоре он признался, что украл иконы в одном из домов в деревне Наумово и собирался их продать.

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

«При проведении осмотра на месте хищения следственно-оперативная группа установила, что злоумышленник проник в дом, оторвав несколько досок на веранде. Мужчина свои действия объяснил тем, что был нетрезв, а деревню посчитал заброшенной», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Хозяин дома рассказал, что иконы XIX века принадлежали его родителям и дороги ему как память. Подозреваемому грозит до 6 лет лишения свободы и крупный штраф. На данный момент ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.