В Череповце рассказали о правилах размещения вывесок и рекламы на улицах

В Череповце Антон Аникин рассказал, как должна выглядеть реклама на зданиях.

«Идет реконструкция Советского проспекта. Параллельно ведем работы по изменению здесь вывесок и рекламных конструкций. Все вывески будут в основном белого цвета, без подложки, чтобы не закрывать и не затенять архитектурные элементы. Запрещено размещать вывески выше первого этажа на домах, ставить штендеры, использовать бегущую строку и баннеры. На фасаде здания может быть не больше шести вывесок. В прошлом году мы утвердили 95 паспортов фасадов по Советскому проспекту, улицам Ленина и Горького, по проспекту Победы. К примеру, ТЦ „Купеческий“ в прошлом году весь был заклеен баннерами, а сегодня все лаконично и эстетично, — говорит Антон Аникин. — В других частях города требования попроще: разнообразнее материалы, из которых можно делать вывески. Чтобы привести здания к единому стандарту, понадобится время. Это работа длительная, но она идет».

Стандарт с требованиями к рекламе утвержден в сентябре 2022 года.