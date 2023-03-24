Автомобиль такси протаранил рейсовый автобус в Череповце

Фото: ГИБДД Череповца.

В Череповце автомобиль такси врезался в автобус. Пострадал один человек.

24 марта утром "Датсун" с шашечками на большой скорости врезался в рейсовый автобус «Скания». ДТП случилось около половины шестого утра на Северном шоссе. Установлено, что автобус выезжал с прилегающей территории и поворачивал налево. Автомобиль такси следовал с улицы Моченкова в сторону Кирилловского шоссе. Удар пришелся в левый бок автобуса.

Автобус маршрута №39 был пуст - он только выезжал на линию. 47-летний мужчина, водитель такси, был госпитализирован с места ДТП.