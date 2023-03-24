В Шексне вор украл забрал десять комплектов термобелья, консервы, 60 светодиодных фонарей, балаклавы, шерстяные носки и комплект из продуктов, лекарств, одежды и светодиодного фонаря

В Шексне вахтовик украл помощь для мобилизованных. Дело дошло до суда. 31-летний житель Иркутской области в июле 2022 года обвиняемый освободился из мест лишения свободы и приехал на работу в Шексну. А в октябре попался на краже.

Поздним вечером пьяным он взломал окно и проник в помещение, где хранилась помощь для мобилизованных. Вор забрал десять комплектов термобелья, консервы, 60 светодиодных фонарей, балаклавы, шерстяные носки и комплект из продуктов, лекарств, одежды и светодиодного фонаря. Всего ущерб превысил 36 тысяч рублей. Подсудимый вину признал и просил рассмотреть дело в особом порядке. Суд, учитывая рецидив, назначил вору один год и девять месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. С него были взысканы 2100 рублей за повреждение окна, сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.