Вологодские врачи сделали первую операцию по удалению грыжи малоинвазивным способом

Фото: Алексей Плотников, ВКонтакте.

Хирурги Вологодской областной клинической больницы впервые выполнили лапароскопическую герниопластику. Это малоинвазивная технология лечения сложных видов грыж. Она выполняется лапароскопическим способом через небольшие проколы. Специалисты называют лапароскопическую герниопластику «золотым стандартом» при грыжах. При отсутствии противопоказаний у пациента герниопластика заменит открытую операцию.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети ВКонтакте начальник Департамента здравоохранения области Алексей Плотников. По его словам, две такие операции успешно провели хирурги Александр Сайгушев и Ольга Смирнова.

В отличие от открытой герниопластики лапароскопическая выполняется через небольшие проколы, что позволяет минимально травмировать ткани. К тому же эта методика позволяет пациенту максимально быстро восстановиться после операции и вернуться к привычной жизни, в том числе и к занятиям спортом.

«Герниопластика это операция по устранению грыжевого выпячивания с пластикой дефекта. Она выполняется лапароскопическим способом через небольшие проколы с использованием высокотехнологичного видеоэндоскопического оборудования. Ход процедуры визуально контролируется с помощью увеличительной оптики и специальных мониторов»,