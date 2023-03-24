Михаил Мишустин рассказал сенаторам об Архангельском мосте в Череповце

23 марта Михаил Мишустин рассказал о новом мосте в Череповце, выступая с докладом перед Государственной Думой о работе Правительства за прошлый год.

Премьер-министр напомнил сенаторам об успешной сдаче крупного объекта Архангельского моста.

Мишустин, рассказывая о сделанном в дорожной сфере, в частности, сказал:

«Это значит что жители, туристы и перевозчики теперь смогут быстрее передвигаться по стране, доставлять товары до нужных точек…Введены в эксплуатацию Архангельский мост в Череповце. Еще два (моста) – автомобильный и железнодорожный через реку Амур. Уже построены первые 107 километров на участке от Москвы до Казани автомагистрали М12 «Восток», не прекращалось снабжение Крыма, несмотря на теракт, на попытки отрезать полуостров от остальной части России», - сказал Михаил Мишустин.