В Череповце за 2022 год налоговые декларации сдал 21% горожан

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В Череповце до 2 мая ожидают от граждан налоговые декларации. Напомним, что отчитаться должны ы те, кто получил доход от продажи недвижимости и транспорта, участков, долей в уставном капитале, акций.

"Зарегистрированным в личных кабинетах на сайте налоговой мы направили уведомления. Остальным отправим напоминания до конца марта", — сообщил замначальника межрайонной инспекции ФНС № 12 по Вологодской области Виктор Мошинский.

Также отчитаться о доходах должны нотариусы и адвокаты, занимающиеся частной практикой, ИП. Выплалить налог необходимо не позднее 17 июля.

Если недвижимость была в собственности не меньше 5 лет, декларацию сдавать не нужно. Для унаследованной или приватизированной недвижимости этот срок — 3 года. Для другого имущества минимальный срок владения, после которого не нужно подавать декларацию — 3 года.