В Вологде после зимы возобновился капремонт улицы Гагарина

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В Вологде закончить капитальный ремонт улицы Гагарина планируют в течение весенне-летнего периода. Работы ведутся на средства Дорожного фонда и были приостановлены с приходом низких температур.

«В прошлом году подрядчик успел проложить на ул. Гагарина ливневую канализацию и уложить первый слой асфальта. В этом году начали с установки светильников, поскольку погода еще не позволяет приступить к дорожным работам. С началом строительного сезона предстоит уложить еще два слоя асфальта, благоустроить тротуары, оборудовать съезды, провести благоустройство. В итоге мы получим полноценную качественную двухполосную дорогу, которая ведет в промышленную зону и к дачным участкам. Это проект, важный не только для удобства жителей, но и для развития экономики города. Я напомню, решение о ремонте было принято на Градостроительном совете при Губернаторе области Олеге Кувшинникове. Проект подготовил бизнес, а реализуем его на средства Дорожного фонда», - рассказал мэр Сергей Воропанов.

Стоимость работ оценили в 106,7 млн рублей. Первая часть улицы Гагарина от Окружного шоссе до автоцентра была построена в 2020 году.