В Вологде двое мужчин нашли под окном ребенка в подгузнике

Фото: ВИПЭ ФСИН России

В Вологде на улице Солодунова сотрудники ФСИН случайно нашли ребенка. Малыш выдавил москитную сетку первого этажа и выпал из окна, а теперь сидел на снегу в одном подгузнике и плакал. Мужчины бросились на помощь дошколенку. Подробности сообщили в группе "ВИПЭ ФСИН России" ВКонтакте.

«Очень удивило безразличие прохожих, никто не обратил внимания на почти голого плачущего мальчишку», – отметил начальник курса факультета профессионального образования и дополнительного профессионального обучения Сергей Косых.

Замначальника учебно-строевого подразделения Константин Красников рассказал: «Мальчик плакал навзрыд и был очень напуган. Когда закутал в бушлат, он буквально вцепился в меня».

Офицеры закутали малыша в служебную куртку, позвонили в полицию и передали ребенка передали маме и бабушке.