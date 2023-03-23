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НовостиПроисшествия23 марта 2023 19:48

В Череповце в страшной аварии пострадали трое человек

Внедорожник столкнулся с микроавтобусом
Евдокия САХАРОВА

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

23 марта в 15:45 на Северной автодороге в Череповце произошло серьезное ДТП. Троих пострадавших госпитализировали. Подробности сообщила пресс-служба УМВД России по Вологодской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

По предварительным данным, водитель внедорожника «Great Wall Hover» не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где врезался в микроавтобус «Ford Transit».

Травмы различной степени тяжести получили 45-летний водитель внедорожника и его пассажир, сидевший впереди, а также 48-летний пассажир микроавтобуса.