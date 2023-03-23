Фонтан у ЦУМа появится за 140 миллионов рублей к концу лета

В Вологде скоро начнут строит фонтан около ЦУМа. СМетная стоимость сооружения более 140 миллионов рублей. Он должен появится в конце августа этого года.

Как сообщили в администрации города, полномасштабные работы начнутся в апреле.

Ранее были выполнены работы по перекладке сетей. Подрядчиком выступила компания ООО «Технополис-С» из Санкт-Петербурга.

А установкой фонтана займется череповецкая компания ООО «Ремстройсервис».

Кроме того, был заключен необходимый договор на археологическое сопровождение благоустройства с ФГБУ «Российская академия наук».