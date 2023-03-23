ООО "ЛадСтрой" плохо отремонтировало крыльцо в поликлинику Вологды, но выиграло суд

Фото: пресс-служба судов.

Подрядчик по гарантии не отремонтировал крыльцо вологодской городской поликлиники. В итоге вопрос пришлось решать в суде.

ООО «ЛадСтрой» выполнил капремонт входной группы с автоматическими раздвижными дверями стоимостью 1 015 361 рубль 07 копеек здания Вологодской городской поликлиники № 4.

В 2018 году выполненные работы приняты, но в 2020 году, в период гарантийного срока, проявились многочисленные дефекты: раскололась и отпала плитка, потрескалась затирка. Поликлиника предъявила подрядчику требование об устранении недостатков. Но подрядчик требование не исполнил. Тогда поликлиника привлекла третьих лиц. А потом - потребовала возмещения ООО «ЛадСтрой» понесенных расходов.

Суд признал правомерными требования об устранении недостатков выполненных ремонтных работ. Однако далее что-то пошло не так: суд отказал в удовлетворении требования о возмещении расходов поликлиники на частичный ремонт крыльца с привлечением сторонней организации, поскольку выполненные работы не связаны с недостатками, возникшими по вине ООО «ЛадСтрой».

Как поясняет пресс-служба судов, вл-первых, судебные экспертизы подтвердили, что качество выполненных ООО «ЛадСтрой» работ не соответствует строительным нормам, выявленные недостатки существенны, их причиной является нарушение технологии производства строительных работ, некачественное выполнение работ. Во-вторых, ООО «ЛадСтрой» не смогло доказать, что выявленные недостатки возникли вследствие неправильной эксплуатации объекта строительства или стали последствием его нормального износа.

Но в итоге поликлиника суд проиграла. Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение суда без изменения.