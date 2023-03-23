Вологжанку оштрафовали за страшный сон. Вечером 4 января 2023 года жительница Верховажского района позвонила в дежурную часть полиции. Она сообщила, что знакомый угрожает поджечь ее дом. Полиция выехала на место, чтобы заняться расследованием инцидента. Однако факты, изложенные гражданкой, не подтвердились.

Действия вологжанки квалифицированы по ст.19.13 КоАП РФ как заведомо ложный вызов специализированных служб.

Женщина вину признала. Она рассказала, что она выпила, и ей приснился сон. В нем знакомый намеревался поджечь ее дом. Сновидение было настолько явным, что она проснулась и позвонила в полицию.

Как сообщает пресс-служба судов, женщину оштрафовали. Мировой судья назначил ей наказание в виде административного штрафа в размере 1 500 рублей.