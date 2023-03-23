В Череповце началась охота на любителей подледного лова

Стоп-кадр, Вадим Германов, ВКонтакте.

В Череповце началась охота на рыбаков. Ежедневные рейды водно-спасательного отряда начались на любителей зимней рыбалки - находится на льду стало небезопасно.

Мэр Вадим Германов пишет: "Делаем все, чтобы подледный лов не закончился для рыбаков полным провалом". Он признает, что мало что останавливает тех, для кого рыбалка — смысл жизни. Однако штрафы и предупреждения — это повод напомнить рыбакам о смертельной опасности.

По его словам, в уходящем зимнем сезоне наши спасатели успели вытащить из воды 34 человека, попавших в беду на льду. В прошлом году счастливчиков было 33.

Он напомним, что если спасение человека, провалившегося под лед, услуга бесплатная, то подъем упавшей на дно техники недешево: стоимость прямо пропорциональна глубине, с которой поднимают снегоход.