Череповецкий мэр показал склады, набитые МАФами

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В Череповце новых скамеек и урн на улицах станет больше. Склады муниципальных предприятий, наполненные МАФами, показал мэр Вадим Германов. Малые архитектурные формы ждут своего часа - когда стает снег, их тут же установят на улицах. "Мы открываем новую городскую программу, которая наверняка понравится влюбленным парам, родителям, гуляющим с детьми, и ветеранам. На первом этапе в Череповце установим 250 новых скамеек. Еще 100 штук придут на замену тем, которые не пережили прошлый летний сезон", -сообщил градоначальник. .

Новых урн для мусора будет меньше: по одной на каждые две скамейки.

На вопрос - где МАФы будут установлены, он ответил: "Адреса установок пока оставим в секрете, но отметим, что всю зиму мы изучали ваши комментарии с пожеланиями, где именно не хватает тех самых «малых архитектурных форм".