Вологодская "Чеваката" вырвала победу у лидера чемпионата "Динамо-Фарм"- Курск

"Чеваката", ВКонтакте.

Невероятно интересную игру показала Чеваката. В Вологде, на домашнем паркете, они буквально вырвали победу у курской команды «Динамо-Фарм», лидером чемпионата.

Команды всю игру на равных состязались друг с другом. Вологжане выиграли первую четверть с минимальным перевесом, с небольшим перевесом отдали победу противникам во второй и третьей четвертях.

Перед завершающей десятиминуткой вологжанки проигрывали «Динамо» 3 очка.

Исход игры был непонятен до последних минут. Однако вологжанки проявили большую волю к победе и были более точны в пробивании штрафных. Они переломили ход игры и ушли в отрыв.

Итог встречи – 69:65. Болельщики не скрывали своих эмоций.