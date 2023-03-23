В Вологодской области посадили водителя, по вине которого сгорел водитель почты

Мужчина ехал с превышением скорости.

Внесен приговор водителю, по вине которого сгорел водитель почты. Он отправлен в колонию общего режима на 2 года и 4 месяца.

Харовский районный суд вынес приговор 28-летнему местному жителю. Его неосторожная езда с превышением скорости стала причиной аварии, в результате которой сгорел человек вместе с почтовой машиной.

По материалам дела, 23 июля 2022 года харовчанин мчался на автомобиле «Газель Некст» по грунтовой дороге Погост Никольский – Семигородняя. Из-за поворота выехал автомобиль УАЗ-29891.

В итоге Газель оказалась на встречной полосе, произошло столкновение, начался пожар. Водитель автомобиля УАЗ-29891 погиб в огне.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов области, мужчина уже был неоднократно судим и на момент вынесения приговора имел непогашенную судимость.

В результате суд отправил его в колонию на 2 года 4 месяца с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением машиной сроком на два года. Кроме того, потерпевшие могут обратиться в суд с гражданским иском и требовать возмещения морального и материального вреда.