Случай опасного и заразного заболевания зафиксировали в Череповце

В Череповце впервые за долгое время был зарегистрирован случай кори. По словам инфекционистов, такого заболевание здесь не было пять лет. Диагноз поставили ребенку, который не был привит. Об инциденте сообщили в Центре гигиены и эпидемиологии. Ребенок госпитализирован, а его семья проведет на карантине 21 день. Контактные лица установлены, проводится вакцинация. Главный врач гигиены и эпидемиологии города Череповца Дмитрий Кольцов говорит, что как взрослым, так и детям нельзя пропускать прививки от кори. У взрослых заболевание может протекать значительно тяжелее, чем у детей. Ззаболевание опасно осложнениями, вплоть до воспаления головного мозга или летального исхода.