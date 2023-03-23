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НовостиОбщество23 марта 2023 14:31

Орден Мужества погибшего сокольчанина Николая Трухана передан его сыну

Вручение прошло в одной из школ города
Иван Чухнин

Орден погибшего сокольчанина передали сыну. В Соколе орден Мужества погибшего в зоне СВО военнослужащего Николая Трухана передали сыну Дмитрию. Церемония вручения состоялась в школе, на ней присутствовала мамы ученика - Марина Андреевна.

"Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина Николай Николаевич Трухан представлен к государственной награде – ордену Мужества (посмертно)», - сообщает глава Сокольского округа Юрий Васин на своей странице ВКонтакте.

Николай Николаевич Трухан погиб 1 ноября 2022 года на территории Донецкой Народной Республики.

Он ушел служить добровольцем. Гвардии ефрейтор, старший стрелок в/ч 29760, погиб спустя два месяца после заключения контракта.

Похоронен герой в деревне Королиха Усть-Кубинского района, на родине матери.