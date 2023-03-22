Вологодская администрация продает два недорогих автомобиля

В Вологде администрация продает два автомобиля, начальная стоимость их - менее 100 тысяч рублей. Мэр Сергей Воропанов подписал соответствующее постановление. Согласно ему, машины будут реализованы через электронный аукцион.

Итак, на балансе города находится передвижная дорожная лаборатория 2008 года выпуска и самосвал САЗ ГАЗ 3507-0 1992 года выпуска.

Начальная цена транспортных средств составляет 99 тысяч 434 рубля за лабораторию и 99 тысяч 412 рублей за самосвал.

Напомним, как сообщил губернатор Олег Кувшинников, средняя зарплата на Вологодчине - более 52 тысяч рублей.