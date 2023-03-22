Водителя на вологодской трассе, остановленного со стрельбой по колесам, суд оштрафовал дважды

Лишение прав на 4 года - серьезное наказание.

В Чагодощенском районе суд оставил без водительских прав на четыре года 29-летнего мужчину. Кроме того, он должен выплатить штраф - 60 000 рублей.

Суд был суров: 29-летнего мужчину дважды за день ловили пьяным за рулем, один раз - со стрельбой на федеральной трассе.

Как сообщает пресс-служба судов, утром 15 марта мужчина на ВАЗ-2115 был остановлен в первый раз. Было определено, что он пьян. Сотрудники ГИБДД составили протокол, но в тот же день он снова был замечен за рулем. Полиция попыталась авто остановить, однако мужчина нажал на газ и пытался скрыться, выскочив на федеральную трассу. Пьяный водитель трижды совершил обгон в запрещенном для этого месте. Для остановки сотрудники ДПС были вынуждены применить табельное оружие.

В результате суд его лишил прав и оштрафовал.