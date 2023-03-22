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НовостиПроисшествия22 марта 2023 10:10

В Вологодской области около железнодорожного переезда был найден подозрительный предмет, обмотанный скотчем

В Харовск срочно выехали специалисты-взрывотехники
Иван Чухнин
Подозрительный предмет обнаружен неподалеку от переезда.

Подозрительный предмет обнаружен неподалеку от переезда.

В город Харовск из Вологды отправились специалисты-взрывотехники. От бдительного жителя в местную полицию 22 марта, около полудня, поступил звонок. Харовчанин сообщил, что на деревянном ящике, стоящем неподалеку от железнодорожного переезда, он заметил подозрительный предмет, обмотанный скотчем.

Правоохранителями оперативно были приняты меры предосторожности: переезд закрыли, проход и проезд по нему был запрещен, выставлено оцепление.

По нашим данным, подозрительный предмет выглядит как старый кнопочный телефон, замотанный скотчем.

Ждем официального заключения специалистов.

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