В Вологодской области около железнодорожного переезда был найден подозрительный предмет, обмотанный скотчем

Подозрительный предмет обнаружен неподалеку от переезда.

В город Харовск из Вологды отправились специалисты-взрывотехники. От бдительного жителя в местную полицию 22 марта, около полудня, поступил звонок. Харовчанин сообщил, что на деревянном ящике, стоящем неподалеку от железнодорожного переезда, он заметил подозрительный предмет, обмотанный скотчем.

Правоохранителями оперативно были приняты меры предосторожности: переезд закрыли, проход и проезд по нему был запрещен, выставлено оцепление.

По нашим данным, подозрительный предмет выглядит как старый кнопочный телефон, замотанный скотчем.

Ждем официального заключения специалистов.