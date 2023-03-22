В Череповце сгорела иномарка, вторая получила повреждения

Фото: МЧС.

В Череповце сгорела иномарка. 21 марта в 18 часов 08 минут поступило сообщение о возгорании припаркованного автомобиля около здания на проспекте Луначарского, д. 10. Горел автомобиль «Рено Лагуна». Собственник - мужчина 1985 года рождения. Сгорели узлы и агрегаты подкапотного пространства, повреждено лакокрасочное покрытие капота, лобовое стекло. Повреждены передние колеса, лакокрасочное покрытие, закопчен салон.

Закопчено лакокрасочное покрытие передней левой двери у стоящего рядом а/м Ниссан Кашкай. На место выезжали пожарные. Названа предварительная причина - недостаток изготовления электрооборудования транспортного средства.